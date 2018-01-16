اتحاد الجودو يشارك في تعديلات القانون الجديد

سعيد العجل(صدى):

يشارك الاتحاد السعودي للجودو في البرنامج الذي أعده الاتحاد الدولي للعبة لكشف التعديلات الجديدة لقانون اللعبة الجديد وتقام (السيمنارات) في سته قارات وأختار المسئولين بالاتحاد دول تونس والنمسا وابوطبي لقرب المسافة وسيحضر من الأعضاء معمر المعمر نائب رئيس الاتحاد والحكام حسن المصري ،محمد القرملة، يحي الغامدي، صخر الخلف، منصور دغريري، فهد حماد ،شهاب سلامة ،عبدالكريم عواجي ،اسماعيل الريدي ، عاصم الريدي ، علي سراج وممدوح نمر. وتم توزيع الحكام السعوديين على ثلاث مجموعات . حيث ستشارك كل مجموعة في قارة .

وسيعقد بعد ذلك سيمنارات داخلية لتعريف الحكام والمدربين واللاعبين بالقوانين الجديدة بداية من بطولة المملكة للدرجة الأولى للجودو على كأس رئيس الاتحاد . واشار المعمر إلى حرص الاتحاد للتفاعل مع كل المستجدات ونقلها للاعبين والحكام والمدربين لكي يكون أخضر الجودو حاضر بقوة في جميع المحافل.