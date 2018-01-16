بالصور.. 40 أسرة منتجة يسوقن منتجاتهن بمهرجان محايل الشتوي

أبها(صدى):

شهد الركن الخاص بالأسر المنتجة ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي في نسخته الحادية عشرة , مشاركة أكثر من 40 أسرة .

وأوضحت المشرفة على الأسر المنتجة بالمهرجان عائشة سعود سروي, أنه تم تخصيص أماكن مناسبة ومهيأه داخل خيمة الأسر المنتجة، لعرض منتجاتهن مثل الأكلات الشعبية، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والصوف، وأوني المطبخ الشعبية، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز, حيث تم تقسيم ركن الأسر المنتجة إلى ثلاثة أقسام هي الحرفيات، إعادة التدوير، الإكسسوارات والهدايا, مؤكدة حرص اللجنة المنظمة للمهرجان الشتوي على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات، وتأهيل الأسر للدخول في السوق، إضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة للعمل والإنتاج من خلال توفير وسيلة فعالة ومنظمة لإيصال منتجاتهن إلى المتسوقين .