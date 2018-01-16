بعد تصريح وزير التنمية بشأن الصعيد .. الحكومة المصرية تعتذر من الصعايدة

القاهرة(صدى):

أصدر مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، بيانا يؤكد فيه على احترامه الكامل لمحافظات الصعيد وأبنائها، وذلك بعد غضب أهالي الصعيد من تصريحات وزير التنمية المحلية بشأنهم.

وقال البيان أن الدولة المصرية تنظر لمناطق الصعيد على أنها الجزء الغالي من الوطن، واصفا الأهالي بأنهم رمز الوطنية والأصالة.

ومن جانبه قام وزير التنمية المحلية المصري، أبو بكر الجندي، بتقديم اعتذاره لأهالي الصعيد، موضحا أن هناك سوء تفاهم، حيث كان الهدف من حديثه هو تنمية الصعيد وتطوير محافظاته وتوفير حياة كريمة لأهله وخلق فرص العمل.