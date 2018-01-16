مصرع 20 شخصا خلال الاشتباكات العنيفة بطرابلس

طرابلس(صدى):

أسفرت الاشتباكات العنيفة الواقعة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الاثنين، عن مقتل 20 شخصا على الأقل، وإغلاق المطار.

وقد سمع دوي نيران لأسلحة وقذائف وسط العاصمة، وأعلن مطار معيتيقة تعليق الرحلات، وتم نقل الطائرات إلى المطار الدولي المغلق منذ عام 2014، بسبب تعرضها للأضرار نتيجة اندلاع الاشتباكات.

وقالت قوة الردع، المتحالفة مع حكومة طرابلس، والمتخصصة في مكافحة الجريمة والإرهاب، أن المطار تعرض لهجوم من قبل مجموعة يقودها شخص يدعى ” بشير البقرة ” بالتعاون مع آخرون بعد هروبهم من سجن يقع تحت حماية قوة الردع.