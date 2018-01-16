تورط أسترالي من داعش في هجوم فاشل على تمثال الحرية

كانبرا(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة الأسترالية ” إيه بي سي ” ، تورط مقاتلا أستراليا من تنظيم داعش الإرهابي في وثائق محاكمة تتعلق بمخطط إرهابي فاشل لهجوم على تمثال الحرية في الولايات المتحدة.

ويدعى الرجل نيل براكاش ذو ال 26 عاما من ملبورن، والمكني ب ” أبو خالد الكمبودي ” ، قد ورد في وثائق محاكمة قدمها ممثلو الإدعاء الاتحادي في نيويورك، ومن ثم اعترف بأنه خطط لهجوم باستخدام طنجرة ضغط بها متفجرات.

وشملت قائمة الأهداف المحتملة للهجوم والتي اعترف بها ” أبو خالد الكمبودي ” ، تمثال الحرية، وساحة تايمز سكوير في نيويورك.