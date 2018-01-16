” حساب المواطن ” يتيح للمستفيدين تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدفعة الثانية

علي القحطاني (صدى):

يمكن برنامج ” حساب المواطن ” ، مستحقي الدعم من تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الثانية التي تم إيداعها في حسابات المستحقين الأربعاء الماضي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.هنا

وخصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

ودعا برنامج ” حساب المواطن ” المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدّد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.