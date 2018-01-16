بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي
أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث خطفت أنظار متابعيها ، بأناقتها وإطلالتها المتميزة خلال مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق .
واختارت نانسي فستاناً باللّون الأسود مطبّعاً بالورود الكبيرة الحمراء والبيضاء، يصل إلى أسفل الركبة، من ماركة وارتدت فوقه ” كاب ” قصيراً من الفرو باللّون الأسود.
وأكملت إطلالتها بحذاء نسائي أسود وقلادة ناعمة أيضاً، واكتفت بإسدال شعرها العسلي بتسريحة بسيطة على كتفيها، مع مكياج ناعم ومشرق.
اترك تعليقاً