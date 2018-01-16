الإحصاء: انخفاض أسعار الجملة للخامات والمعادن بنسبة 5.7%

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ، أن الرقم القياسي لـ أسعار الجملة لباب الخامات والمعادن لشهر نوفمبر2017 ، قد سجل انخفاضاً نسبته 5.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام بالشهر الذي يسبقه.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2017 ( 100.6)، مقابل (100.4) لشهر أكتوبر 2017، وهذا يعني تسجيل ارتفاعا نسبته 0.2%.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2017 ،مقارنة بنظيره من العام السابق نوفمبر 2016 بنسبة 0.5% .

وللاطلاع عبر الرابط التالي: هنا .