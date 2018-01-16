الخبراء يحذرون من تنظيف العدسات اللاصقة بمياه الصنبور

متابعات(صدى):

يحذر الخبراء من تنظيف العدسات اللاصقة بمياه الصنبور نظرا لاحتوائها على جراثيم قد تتسبب في نقل البكتريا والفطريات إلى العدسات فيؤدي إلى حدوث التهابات في العين.

ويجب تنظيف العدسات يوميا بمادة كحولية وشطفها بحلول معقم ، ومن الضروري وضع العدسات في وعاء خاص به محلول، ويجب تغيير المحلول يوميا وتغيير الوعاء كل أربعة أسابيع وعدم تعرضه لأشعة الشمس مباشرة .