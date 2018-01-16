الخبراء يحذرون من تنظيف العدسات اللاصقة بمياه الصنبور
يحذر الخبراء من تنظيف العدسات اللاصقة بمياه الصنبور نظرا لاحتوائها على جراثيم قد تتسبب في نقل البكتريا والفطريات إلى العدسات فيؤدي إلى حدوث التهابات في العين.
ويجب تنظيف العدسات يوميا بمادة كحولية وشطفها بحلول معقم ، ومن الضروري وضع العدسات في وعاء خاص به محلول، ويجب تغيير المحلول يوميا وتغيير الوعاء كل أربعة أسابيع وعدم تعرضه لأشعة الشمس مباشرة .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 2 ساعتين
او او خطير جداً
بنت النور[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 2 ساعتين
ندري بالشي ذا يجي معه محلول معقم مامن جديد😏
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25566 ] نشر منذ 33 دقيقة
أنا ماأنظفها
أمسح عدسات عيوني بمنديل معقم وخلاص☺️