” جامعة الملك سعود ” تعلن طي قيد أحد المعيدين

عادل الحربي (صدى):

أعلن مجلس جامعة الملك سعود طي قيد أحد المعيدين واستعادة ما تم صرفه عليه أثناء ابتعاثه، إلى جانب إنهاء ابتعاث عدد من المبتعثين بحسب القواعد المتبعة.

وأقر المجلس على إحالة عدد من المدرسين والأساتذة إلى التقاعد المبكر، وذلك أثناء عقد المجلس جلسته الرابعة للعام الجامعي 1439/1438 أمس الأثنين.

وأصدر المجلس عدد من القرارات على رأسها الموافقة على تخريج ومنح درجة الماجيستير والدكتوراه لعدد من طلبة الدراسات العليا بالجامعة، واستحداث برنامج ماجيستير الآداب في الترجمة ” اللغة الإنجليزية ” في خياري المقررات والرسالة والمقررات الدراسية.

وتضمنت بقية القرارات في استثناء برنامج الماجستير ” التنفيذي/التعليم الطبي ” وطلبة المنح الخارجية من شرط اختبارات القدرات العامة للجامعيين، واستحداث مسار التقنية الكمية ضمن برنامج ماجيستير العلوم في الفيزياء، إضافة لاستحداث برنامج زمالة جامعة الملك سعود في التخصص الدقيق ” تخدير الصدر “.