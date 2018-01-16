قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة جنين

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ،مواطنين فلسطينيين أحدهما أسير محرر، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، وداهمت عددًا من المحلات التجارية والمنازل في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدي طارق السعدي (20 عامًا) من مخيم جنين، ومحمد سامي مرعي من بلدة يعبد جنوبًا عقب دهم منزلي ذويهما.

وفي ذات السياق، اقتحمت تلك القوات قرى وبلدات اليامون وكفر دان وقرية حداد السياحية والعرقة وفقوعة ومركة ومثلث الشهداء والزبابدة وقباطية، وداهمت عددًا من المنازل والمحلات التجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة ونصبت عدة حواجز عسكرية في قرى وبلدات المحافظة.