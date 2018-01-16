” الملك سلمان للإغاثة ” يوزع 1000 سلة غذائية للمحتاجين في مديرية المسيلة بمحافظ

عادل الحربي(صدى):

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، توزيع 1000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة بالرغم من وعورة الطريق وصعوبة الوصول إليها وهي ضمن الـ5000 سلة المخصصة للمديرية، واحتوت السلة الواحدة على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن، التي بلغت 175 مشروعاً شملت مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء.