في أولى الجلسات.. النيابة العامة تطالب بقتل التوأمين قاتلي والدتهما بحد الحرابة
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في محاكمة التوأمين الداعشيين، اللذين قاما في شهر رمضان من العام قبل الماضي بقتل والدتهما في حي الحمراء بالرياض.
وأوضحت مصادر أن النيابة العامة طالبت من هيئة المحكمة في أولى الجلسات بالحكم بقتلهما بحد الحرابة، جراء فعلهما الشنيع، بعدما كشفت والدتهما المغدور بها عن نيتهما الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في مناطق الصراع.
يذكر أن تفاصيل الجريمة تعود إلى أقدام التوأمان، بمطاردة الأخ الأصغر لهما والقبض عليه فوق سطح المنزل ثم تناوبا عليه بالطعن، وبعد أن طعنا الأخ الأصغر، توجها إلى الوالد وقاما بسحبه وطعنه، ونقل إلى المستشفى في وضع حرج، كما أدخل الشقيقان أمهما في أحد مستودعات المنزل وطعناها بالسكين إلى أن توفيت بسبب الطعنات التي أدت إلى وفاتها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 2 ساعتين
كتبت سابقاً
اتمنى ان يتم صلبهم احياء في اقرب دوار في عز الصيف الحار
اتركوهم احياء حتى تأتي الغربان والحديات تنهش من جماجم رؤوسهم وتفقع اعينهم وقتات ع لحومهم
دعوهم للشمس تحرقهم ثم دعوهم لمدة شهر وهم موتى قد تم صلبهم ليكونو عظة وعبرهـ لمن يرى ويسمع
ان هذا جزاء كل تكفيري ارهابي حقير هكذا يكون مصيرهـ
ولكي يستتب الأمن والأمان
ان الله لينزع بالسلطان مالاينزع بالقرآن
سلطان[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكلة ياعذاب الرحيل ان ديننا لايسمح لمثل هذه العقوبات .. ربي يصلحنا ويصلح الجميع ..
بنت النور[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم هذولا مفسدين في الارض وعقوق بعد ولهم اكثر من سنه ما طبق عليهم الحكم كثير والله
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذولا يقام عليهم الحد .جريمه قتل الام كبيره عند الله ولا زالو احياء من سنتين حتى الأن الله يرحم امهم كافأوها على تعبها فيهم ….
مؤدب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول الله صغار بالسن والتغرير بهم سهل لعنة الله على من كان السبب … الله العالم هم ندمانين على اللي صلحوه في امهم وابوهم واخوهم وهل نفعهم الدواعش وانقذوهم من السجن وحد السيف ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25566 ] نشر منذ 1 ساعة
من رمضان قبل العام
طعنو أخوهم وذبحو أمهم
وتو هذي أول جلسه لهم فاالمحكمة🤔
تعليق[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 27 دقيقة
قليل في حقهم القتل
اااا[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 10 دقائق
اقتلوهم واصلبوهم واسجنوا من يعاونهم من الشيوخ المتسترين تحت عباءة الدين