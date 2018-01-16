في أولى الجلسات.. النيابة العامة تطالب بقتل التوأمين قاتلي والدتهما بحد الحرابة

حمود العنزي (صدى):

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في محاكمة التوأمين الداعشيين، اللذين قاما في شهر رمضان من العام قبل الماضي بقتل والدتهما في حي الحمراء بالرياض.

وأوضحت مصادر أن النيابة العامة طالبت من هيئة المحكمة في أولى الجلسات بالحكم بقتلهما بحد الحرابة، جراء فعلهما الشنيع، بعدما كشفت والدتهما المغدور بها عن نيتهما الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في مناطق الصراع.

يذكر أن تفاصيل الجريمة تعود إلى أقدام التوأمان، بمطاردة الأخ الأصغر لهما والقبض عليه فوق سطح المنزل ثم تناوبا عليه بالطعن، وبعد أن طعنا الأخ الأصغر، توجها إلى الوالد وقاما بسحبه وطعنه، ونقل إلى المستشفى في وضع حرج، كما أدخل الشقيقان أمهما في أحد مستودعات المنزل وطعناها بالسكين إلى أن توفيت بسبب الطعنات التي أدت إلى وفاتها.