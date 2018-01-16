صرف تعويضات للمسجلين في قوائم انتظار الصندوق العقاري بأثر رجعي

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، صرف تعويضات إلى المستفيدين الحاصلين على تمويل عقاري مصرفي ومتواجدين في قوائم الانتظار، عن فوائد القرض المدفوع للمصرف بأثر رجعي.

وأوضح الصندوق أن أي مقترض من المصارف المحلية سيتمكن من استعادة الفوائد التي دفعها للمصرف في حال كان اسمه مشمولًا بالدعم الحكومي من الصندوق العقاري، سواء كان القرض قديمًا أو حديثًا.

وأكد أن هذا التعويض يأتي بعد إتاحة المجال للمستفيدين لتحويل التمويل العقاري المستحق عليهم من المصارف التجارية إلى برنامج التمويل المدعوم، في ظل قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” بشأن رفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.