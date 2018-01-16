” الربط الكهربائي الخليجي ” و ” هيئة كهرباء ومياه دبي ” تتعاونان في مشروع تخزين الطاقة

دبي(صدى):

وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيقا لرؤية هيئة الربط الكهربائي في إدخال التقنيات والأفكار الرائدة والمتميزة التي تدعم إدماج مصادر الطاقة في الشبكات.

وتستهدف المذكرة عمل دراسة جدوى لهيئة كهرباء ومياه دبي لمشروع تخزين الطاقة باستخدام جزيرة صناعية عن طريق مياه البحر، ويعد هذا المشروع رائدا حيث أنه حاصل على دعم الاتحاد الأوروبي. وتقوم هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدراسة بالتعاون مع شركة DEMI البلجيكية وهي من أكبر الشركات العاملة في الخليج والعالم في إنشاء الجزر الاصطناعية.

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الهادفة إلى تنويع ورفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول 2020، و25% بحلول 2030 و75% بحلول عام 2050. والتصدي للتحديات البيئية التي يواجهها العالم من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم إن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون سينتقل لمرحلة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وبالتالي الربط مع الدول الأوروبية والأسيوية والأفريقية لفتح وتعزيز فرص تجارة وتبادل الطاقة مع الأقاليم الأخرى، مؤكداً اهتمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتقنيات تخزين الطاقة المنتجة لتسهيل إدماج مصادر الطاقة المتجددة في منظومات كهرباء دول مجلس التعاون وحرصها على متابعة التطورات والتجارب العالمية في تلك المجالات من أجل دراسة جدوى كل تقنية منها واختيار أفضل الحلول لتقديمها للدول الخليجية الأعضاء.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، والمدير الإقليمي لشركة DEMI البلجيكية، بحضور عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الدكتور مطر النيادي،ووزير الطاقة البلجيكي .