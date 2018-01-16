استشاري قلب يوضح ضرورة حصول من تجاوز الـ40 عاما على أسبرين أطفال
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من الضروري إعطاء حبة أسبرين أطفال لكل شخص تجاوز عمر الأربعين.
وأوضح ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ردًا على هذا السؤال، أن حبة أسبرين الأطفال تعطى بشروط معينة لحالات معينة يعرفها الطبيب المعالج فقط.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 1 ساعة
ابشر علم سيدي
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام صحيح 100 % وتلك الحبوب 70 ملجم أو 100 ملجم حسب الطبيب المعالج.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحين الدوا الي يقوله الدوكتور الي عرفه انه للي مصدع راسه وش له دخل في تخصصه قلب وشرايين ولا فهمت ليه الي بعد الأربعين ياخذ سبرين أطفال
وش ذا الدكتور الله المستعان
بنت النور[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 24 دقيقة
الاسبرين يعمل سيلان للدم ويمنع اويخف بعد قدره الله من الجلطات ولكن مو كلن يناسبه لانه في ناس يكون عندهم من الله سيلان دم وماينفع معه الدواء فالافضل استشاره الطبيب مهم جدا ماهو من راسكم تجيبونه والله الحافظ❤️
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23289 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله انمر ذا شغال هذي الايام
الاسبرين لها استخدمات كثيره. ولكن لا تستخدم الى بارشاد الطبيب لانه دواء وله تأثير