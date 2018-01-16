استشاري قلب يوضح ضرورة حصول من تجاوز الـ40 عاما على أسبرين أطفال

أماني الغامدي(صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من الضروري إعطاء حبة أسبرين أطفال لكل شخص تجاوز عمر الأربعين.

وأوضح ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ردًا على هذا السؤال، أن حبة أسبرين الأطفال تعطى بشروط معينة لحالات معينة يعرفها الطبيب المعالج فقط.