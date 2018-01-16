” التأمينات الاجتماعية ” تحدد موعد صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيديها

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيديها بدءاً من شهر جمادى الأولى القادم، انفاذاً للأمر الملكي القاضي بصرف بدل غلاء معيشة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية لمدة عام.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنيابة أحمد بن محمد العمران، أنه عند صدور الأمر الملكي سارعت المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع بدل غلاء المعيشة المحدد بـ 500 ريال في حساب كل مستفيد من متقاعديها مع معاشات شهر جمادى الأولى 1439هـ .

وعن شمولية صرف بدل غلاء المعيشة لجميع مستفيدي التأمينات، أكد العمران، أن الصرف سيشمل المواطنين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات الوفاة ومعاشات العجز المهني وغير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ” ساند ” .

وأشار إلى أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية تجاوز 360 ألف مستفيد، يصرف لهم أكثر من 1.689.000.000 ريال، يتم تحويلها مباشرة الى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل المستفيد.

ورفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على اهتمامهما ورعايتهما للمتقاعدين وتلمس احتياجاتهم.