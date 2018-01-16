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الرياضة الهوائية ترفع الضغط

الرياضة الهوائية ترفع الضغط
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الثلاثاء، عن تسبب الرياضة الهوائية والتي تشمل المشي والسير وركوب الدراجات، في رفع الضغط .

وأوضح ” النمر ” ، أن الضغط يرتفع بشكل مؤقت، مغردًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” هل الرياضة الهوائية – المشي،السير،السيكل…الخ- ترفع الضغط؟ ج:نعم…ترفع الضغط مؤقتاً وبدرجة بسيطه أثناء الجهد ” .

وتابع ” النمر ” : ” لكنها تخفض الضغط على المدى البعيد بتحسين أداء ممانعة الشرايين الطرفية…ولذلك فهي وقاية لمن ليس لديه ضغط وعلاج لمن كان ارتفاع ضغطه في المراحل الأولى ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 42 دقيقة

طيب والبنت اللي صورتها هذي حاطه رجل تحت ورجل فوق
هذي هوائيه بعد ههههههههههههههههههههههههههههههه

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