بالفيديو.. سيدة تنقذ طفل بالتقاطه عقب إلقاءه من الطابق الثالث

تبليسي(صدى):

تمكنت سيدة إطفاء تٌدعى ” جاكي بيكرول ” من انقاذ طفل صغير بالتقاطه بعد أن أٌلقي من الطابق الثالث بعد اشتعال إحدى الشقق في ديكاتور بجورجيا .

وأعلنت وسائل إعلام محلية ، أن الحريق أسفر عن تشريد 80 شخصا، وتمكنت سيدة الإطفاء ” جاكي بيكرول ” من إنقاذ عائلة مكونة من 12 شخصا من بينهم ثمانية أطفال كانوا محاصرين في الشقة وسط النيران.

وقالت بيكرون في تصريحات إعلامية، إنها لم تتلق تحذيرا من الأسرة بأنها ستسقط الطفل، لكنهم اعتقدوا أنها تتوقع ذلك، حيث استعدت لالتقاطه على الفور، وساعدت بقية العائلة على الخروج من المبنى المحترق.