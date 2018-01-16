انطلاق التصفيات النهائية لـ ” إبداع 2018م ” نهاية فبراير القادم

حمود العنزي(صدى):

تنطلق التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 2018م ” ، خلال الفترة 6- 8 جمادى الآخر 1439هــ، الموافق 22 – 24 فبراير 2018م،في رحاب جامعة الفيصل بمدينة الرياض ويسعى الأولمبياد العلمي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” بالشراكة مع وزارة التعليم، إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها، إعادة صياغة اهتمامات الطلبة لميادين التعلم والمعرفة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام شريحة مهمة من أبناء الوطن الموهوبين والموهوبات، وتنمية روح الإبداع لدى ناشئة وطلبة المملكة في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلبة، وتطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف، والتمثيل المشرف للمملكة في المحافل الدولية بمشاركات متميزة.

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في الأولمبياد ” إبداع 2018م ” منذ إطلاقه في شهر يونيو 2017 أكثر من 76 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة 115 في المائة عن المسجلين في أولمبياد العام الماضي ” إبداع 2017م ” ، كما تجاوز إجمالي أعداد المشروعات المسجلة في موقع إبداع 5،800 مشروع، منها أكثر من 2,600 مشروع للطلاب وأكثر من 3,100 مشروع للطالبات، تأهل من بينها لمعرض التصفية النهائية (102) مشروع علمي، يتنافسون في هذه المرحلة للفوز بأفضل 30 مشروعاً علمياً، سعياً لتمثيل المملكة في مسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة ” إنتل آيسف ” الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد ” إنتل آيسف ” من أعرق المسابقات العلمية الدولية وأكبرها، ويستهدف طلبة المرحلة ما قبل الجامعية، ويشارك فيه ما يقارب 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة.

وتأتي المرحلة الرابعة ” التصفية النهائية ” من مراحل مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، بعد مرحلة التسجيل الأولي، ومن ثم المرحلة الثانية ” ملتقى إبداع العلمي ” الذي تضمن تدريب المعلمين والمنسقين ومديري إدارة الموهوبين،كما شمل هذا الملتقى تدريباً للطلبة في الإدارة التعليمية، ومن ثم المرحلة الثالثة “تسجيل معلومات المشروع “.

وتمت مرحلة التحكيم الإلكتروني خلال الفترة ( 1 – 15 ربيع الآخر 1439هــ، الموافق 19 ديسمبر 2017م إلى 2 يناير 2018م)، وحضره 41 أكاديمياً من مختلف الجهات العلمية في المملكة،فيما سيتم تقديم برنامج تدريبي للطلبة المتأهلين للتصفية النهائية خلال الفترة (من 25 إلى 28 يناير 2018م).

وبين الأمين العام لـ ” موهبة ” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي حقق ولله الحمد منذ إطلاقه عاماً بعد عام النتائج المرجوة ، وأفرز العديد من الطاقات الوطنية المبدعة والخلاقة من أبنائنا وبناتنا طلبة التعليم العام في كل مناطق المملكة،

الذين قدموا خلال المنافسات ما يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال الفكري والبشري المؤهل والمبدع والقادرة على صياغة المستقبل، الذين سيسهموا إن شاء الله تعالى في نهضة تنموية شاملة تعكس رؤية المملكة 2030، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأشار إلى تميز الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” ووزارة التعليم، لخدمة موهوبي ومبدعي الوطن، مفيداً أن ” أولمبياد إبداع ” هو إحدى ثمار هذه الشراكة التي أتاحت لـ ” موهبة ” وللوزارة تقديم خدمات أكبر لرعاية الموهوبين وتوحيد جهودهما بشكل يدعم ويشجع مناخ الموهبة والإبداع في المملكة لتوفير بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة التعليم العام.