” الملك سلمان للإغاثة ” يقدم دورات تدريبية لـ 729 من أبناء اللاجئين السوريين خلال 2017
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم دورات تدريبية وتعليمية لـ729 من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2017م.
واشتملت الدورات على المهارات الحرفية واليدوية في أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في مباحث الرياضيات, واللغة العربية, والإنجليزية, والحاسوب ومحو الأمية.
وعبر الطلاب المتدربون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وشعب المملكة في سعيهم لتحسين حياتهم ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظكم الله يا مليكنا وسيدي سلمان آل سعود المعظم