” الملك سلمان للإغاثة ” يقدم دورات تدريبية لـ 729 من أبناء اللاجئين السوريين خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم دورات تدريبية وتعليمية لـ729 من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2017م.

واشتملت الدورات على المهارات الحرفية واليدوية في أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في مباحث الرياضيات, واللغة العربية, والإنجليزية, والحاسوب ومحو الأمية.

وعبر الطلاب المتدربون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وشعب المملكة في سعيهم لتحسين حياتهم ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم.