إصابة 7 حراس بأحد سجون فرنسا نتيجة عملية طعن

باريس(صدى):

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم، عن تعرُّض سبعة حراس في أحد السجون إلى عملية طعن من قبل سجين متطرف، أدت إلى إصابتهم بجروح متنوعة.

وقد تعرّض ثلاثة حراس إلى اعتداء من قبل جهادي بسجن شمال البلاد، وقد بدأ حراس السجون، الإثنين الماضي، إضراباً عن العمل على خلفية هذا الأمر.

و أعلن مدير سجن فوندا-لو-فاي، الذي يقضي فيه جهاديون خطرون عقوبتهم، استقالته من منصبه.