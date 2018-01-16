شركة كاريليون البريطانية تعلن إفلاسها

لندن(صدى):

أفلست شركة كاريليون للإنشاءات والخدمات البريطانية وقد رفضت المصارف قرضها أي أموال ، مما يؤدي إلى خسارة الحكومة أهم مورديها، وقد اضطرت الشركة أن تخضع للتصفية الإجبارية بعد تأخيرات باهظة التكلفة في العقود وتراجع في الأنشطة الجديدة وأسفر عن خسارة ما يزيد على مليار جنيه إسترليني 1.4 مليار دولار .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة فيليب جرين أنهم لم يتمكنوا من تدبير التمويل لدعم خطة العمل معبرا عن حزنه لاتخاذ هذا القرار ،مشيرا ، من بين دائني الشركة مصارف آر.بي.اس وسانتاندير يو.كيه واتش.اس.بي.سي وآخرون. ولدى الشركة ديون وخصوم بقيمة 1.5 مليار إسترليني.

ويشار أن الشركة توظف ما يقرب من 43 ألف شخص في العالم و 20 ألف بريطانيا ، ونفذت الشركة مشاريع مثل بناء الأوبرا الملكية بلندن وطريق نفق قناة السويس ومحطة يونيون في تورونتو.