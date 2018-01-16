فيديو صادم لغواص يطعم سمكة قرش حامل
تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لغواص كان يطعم سمكة قرش ليموني صغيرة في جزر الباهاما ، وفوجئ بانضمام سمكة قرش ببري حامل ضخمة إلى الحفل.
وعلى الرغم من حجم سمكة القرش الببري الضخم وسمتعها المخيفة إلا أنه تصرف بشكل مذهل وسمحت السمكة للغواص في النهاية بالربط على ظهرها.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2633 ] نشر منذ 3 ساعات
يا سبحان لله منظر يرعب بس رائع
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 3 ساعات
عالم البحار عالم غريب وعجيب
يدلل قدرت الله تعالى
الداخل فيه مفقود
والخارج منه مولود
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25566 ] نشر منذ 23 دقيقة
لو أنا مكانه
كان طلعتها🦈🦈
وقاعد أشوي الحين باالحوش🔥🆗
😋😋😋
looool[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 دقيقة
استفسار للي عنده معلومه عن الموضوع
ما هو السر في كل سمكة قرش تتبعها سمكتين او اكثر بقليل و تكون ملتصقة بها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23294 ] نشر منذ 13 دقيقة
سبحان الله العظيم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23294 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههه خذ وخل