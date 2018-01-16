  • الثلاثاء 16

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو صادم لغواص يطعم سمكة قرش حامل

فيديو صادم لغواص يطعم سمكة قرش حامل

فيديو صادم لغواص يطعم سمكة قرش حامل
ناساو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لغواص كان يطعم سمكة قرش ليموني صغيرة في جزر الباهاما ، وفوجئ بانضمام سمكة قرش ببري حامل ضخمة إلى الحفل.

وعلى الرغم من حجم سمكة القرش الببري الضخم وسمتعها المخيفة إلا أنه تصرف بشكل مذهل وسمحت السمكة للغواص في النهاية بالربط على ظهرها.


الوسوم:,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2633 ] نشر منذ 3 ساعات

يا سبحان لله منظر يرعب بس رائع

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 دقيقة

استفسار للي عنده معلومه عن الموضوع
ما هو السر في كل سمكة قرش تتبعها سمكتين او اكثر بقليل و تكون ملتصقة بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *