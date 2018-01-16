فيديو صادم لغواص يطعم سمكة قرش حامل

ناساو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لغواص كان يطعم سمكة قرش ليموني صغيرة في جزر الباهاما ، وفوجئ بانضمام سمكة قرش ببري حامل ضخمة إلى الحفل.

وعلى الرغم من حجم سمكة القرش الببري الضخم وسمتعها المخيفة إلا أنه تصرف بشكل مذهل وسمحت السمكة للغواص في النهاية بالربط على ظهرها.