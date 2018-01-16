” بويل ” : قيمة محرز لا تزال أكثر من 112 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

كشف الفرنسي كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، أن قيمة لاعبه الدولي رياض محرز لا تزال أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل 112 مليون يورو.

ويرغب ” بويل ” في الاحتفاظ بمحرز، على الرغم من العروض المقدمه إليه من عدد من الأندية، إلا أن العرض الرسمي الوحيد قدمه روما الإيطالي بـ 32 مليون جنيه استرليني وهو أقل بكثيؤ من القيمة التي وضعها ” بويل ” للاعب.

وأضاف المدير الفني لليستر سيتي : ” يمكننا أن نرى أن رياض يبتسم، ويستمتع بالعروض التي يقدمها ويحب زملاءه. الأمر ذاته في التدريب ” .

وكان الشائعات انتشرت حول رغبة ليفربول في ضم ” محرز ” ؛ لتعويض رحيل لاعبها فيليب كوتينيو، إلى برشلونة، إلا أنه مصادر مقربة نفت قدوم عرض رسمي من ليفربول.