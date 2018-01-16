استمرار اتفاق أوبك يعزز أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 70 دولار
تواصل أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تسجيل مستويات مرتفعة في ظل استمرار العمل باتفاق ” أوبك ” لخفض الانتاج من أجل تقليل الإمدادات العالمية.
وتراجع سعر خام برنت خلال تداولات اليوم، حيث انخفضت عقود خادم برنت تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 70 دولارًا للأوقية، لكنه ما زال محافظًا على أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 64.52 دولار للأوقية، في ظل العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.
وتوقع بنك ” مورجان ستانلي ” ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري 2018.
الهاوي[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله وصل البرميل 70 دولار, أن شاء الله اذا واصل الارتفاع يخفضون سعر البنزين مثل ماقال وزير المالية.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي الهاوي بارك الله فيك
عفوا سيدي الكريم انخفاض او ارتفاع البترول
لن يغير شيئ
هذة سياسة مستمرة رؤية 30/20
وباقي لم يبدى المشوار
حنا في 18
وباقي 19طبعدها تبدأ الرؤية الإقتصادية للتنمية والإزدهار
هذة السنه ارتفاع البترول
والسنة القادمة كذلك
والحمدلله ع نعمة الأمن والأمان