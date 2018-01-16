استمرار اتفاق أوبك يعزز أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 70 دولار

عادل الحربي(صدى):

تواصل أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تسجيل مستويات مرتفعة في ظل استمرار العمل باتفاق ” أوبك ” لخفض الانتاج من أجل تقليل الإمدادات العالمية.

وتراجع سعر خام برنت خلال تداولات اليوم، حيث انخفضت عقود خادم برنت تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 70 دولارًا للأوقية، لكنه ما زال محافظًا على أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 64.52 دولار للأوقية، في ظل العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

وتوقع بنك ” مورجان ستانلي ” ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري 2018.