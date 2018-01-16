تعرض الحامل لضغط جسدي يؤدي إلى الولادة مبكرا

نورة الشهري(صدى):

ترغب الكثير من الحوامل في عدم حدوث ولادة مبكرة حتى يحصل الجنين على فرصة النمو، ويعد انفجار كيس الماء الذي يوجد داخله الجنين من علامات بدء الولادة، وحدوثه مبكرا وقبل آلام من علامات الولادة المبكرة .

وتوجد كثير من الأسباب لانفجار كيس الماء المبكر مثل الحمل المتعدد قد يؤدي إلى تعجيل الولادة وانفجار كيس الماء.

وفي حالة إصابة المهبل بالتهابات قد تحد الولادة المبكرة وقد تنتقل البكتريا إلى الجنين ، وإذا أصيب الرحم أو أي أجزاء أخر من الجهاز التناسلي بالتهابات حادة وحينه يضطر الطبيب إلى تحفيز الولادة المبكرة .

وإذا تعرضت الحامل إلى ضغط جسدي أو صدمات قد يحدث انفجار كيس الماء.