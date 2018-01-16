بعد رحلة علاجية ناجحه إثر إصابته بالحد الجنوبي .. ” اليامي ” يعود للوطن

راشد آل شريه(صدى):

وصل، اليوم، البطل رئيس الرقباء، مبارك محمد آل فطيح اليامي، أحد أفراد حرس الحدود بمنطقة نجران، إلى المملكة، بعد رحلة علاج بألمانيا؛ على خلفية تعرضه لانفجار لغم.

وقال ” اليامي ” بعد عودته إنه فداء للوطن، مضيفًا: ” بلدنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، منصورة بإذن الله تعالى؛ راجياً النصر المؤزر لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي “.

يذكر أن تعرض ” اليامي ” لانفجار لغم أسفر عن بتر ساقه وقدمه اليمنى، ويده اليسرى، وتم استبدالهم بأطراف صناعية في مستشفى تخصصي بألمانيا.