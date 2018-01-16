قبول أكثر من 37 ألف متدربا ومتدربة في التدريب التقني للفصل الثاني

عادل الحربي (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قبول 37419 متدرباً ومتدربة في الكليات والمعاهد التقنية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1439 / 1440هـ.

وبلغ أعداد المقبولين لهذا الفصل حتى الآن 29086 متدرباّ ومتدربة بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، منهم 21392 متدرباً في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للبنين بالكليات التقنية، و5479 متدربة في برنامج الدبلوم الصباحي للبنات، في حين بلغ عدد المقبولين في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين 1430 متدرباً، إضافة إلى 785 متدرباً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، فيما يبدأ القبول في معاهد السجون خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الثاني.

كما بلغ أعداد المقبولين في الكليات التقنية العالمية 4188 متدرباً، بالإضافة إلى 4145 متدرباً في معاهد الشراكات الاستراتيجية التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال 41 كلية تقنية للبنين و23 كلية تقنية للبنات و47 فرعاً من فروع الكليات ، إضافة إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات، و64 معهداً صناعياً ثانوياً، و25 معهداً يتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال في مناطق المملكة كافة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.