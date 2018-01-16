وكالة عالمية تتوقع نمو الاقتصاد الخليجي وانهيار القطري خلال العام الجاري

واشنطن(صدى):

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يشهد الاقتصاد الخليجي وخاصة السعودي تقدماً كبيراً خلال عام 2018، في حين ألمحت إلى أن الاقتصاد القطري سيشهد تراجعاً كبيراً خلال نفس العام.

وأوضحت الوكالة، أن يشهد الاقتصاد الخليجي نمواً بنسبة 2% خلال 2018، ووصول مستوى عجز الموازنة إلى نحو 5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019.

كما بيّنت الوكالة، أن العزلة التي تواجهها الدوحة، قد يُصعِّب عليها تطبيق تدابير ضبط أوضاع المالية العامة بها.

يذكر أن الاقتصاد القطري يتعرّض إلى خسائر كبيرة هذه الفترة، وكان آخرها دراسة الدوحة اقتراض تسعة مليارات دولار من أسواق المال الدولية لسد العجز في إيرادات الخزانة العامة.