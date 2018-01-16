العثور على ثماني جثث بعد جنوح زورق يُشتبه أنه كوري شمالي إلى اليابان

طوكيو(صدى):

أعلنت السلطات اليابانية اليوم، عن انتشال ثماني جثث من زورق جنح إلى وسط اليابان وتشتبه بأنه كوري شمالي.

وصرح المسؤول في الشرطة هيروشي آبي، بأن خفر السواحل عثر على جثث سبع رجال داخل حطام الزورق الذي جرفه التيار إلى كانازاوا وسط اليابان، الأسبوع الماضي.

وتابع آبي، أن السلطات عثرت أيضًا على رفات متحلل لرجل آخر على بعد نحو 15 مترًا من مكان الزورق، مضيفًا أنه ” من الصعب تحديد هوية الجثث لأنها بدأت بالتحلل ” ، ومشيرًا إلى أن الأمواج حالت دون إجراء عملية تفتيش دقيقة للزورق.

ومضى آبي يقول ” رأينا علبة تحتوي على رسائل كورية لكن لا يمكننا تأكيد أن القارب كوري شمالي ” .

إلا أن خفر السواحل يشتبه في أن القارب هو الأخير من سلسلة زوارق صيد كورية شمالية يجرفها التيار إلى السواحل اليابانية بعد العدد القياسي المسجل العام الماضي.

يذكر أن خفر السواحل الياباني ينقذ من وقت لآخر صيادين كوريين شماليين يتعرضون لحوادث في مياهه الإقليمية