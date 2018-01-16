بلدية الداير بني مالك تبدأ في استكمال مدخل بوابة المحافظة

تركي السالم(صدى):

بدأت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان أمس أعمال استكمال تنفيذ مدخل بوابة المحافظة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى , وتشمل عمل بلدورات على جانبي الطريق وتمديد العبارات وزراعة وتجميل المداخل وتنظيف الأتربة وعمل الرصيف والإنارة .

وأبان رئيس بلدية المحافظة المكلف جبار بن محمد الريثي، أن البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والمشاريع تواصل أعمال تحسين وتجميل المدخل واستكمال الأرصفة والإنارة والتوسعة بهدف تحسين المظهر العام لمدخل المحافظة التي يرتادها العديد من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

يُذكر أن بلدية محافظة الداير بني مالك اعتمدت كذلك تنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع درء أخطار السيول, الذي تمت ترسيته مؤخراً ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة, وذلك بتكلفة بلغت 22,000,000 ريال, وكذلك مشروعات للسفلتة بمبلغ 9,000,000 ريال, فضلاً عن مشروع لإنشاء حدائق بتكلفة 4,200,000 ريال, الذي تمت ترسيته, وسيتم البدء في تنفيذه قريبا.