إنجاز 60% من تعبيد مخططات شرق المطار بنجران

راشد آل شريه(صدى):

أنجزت أمانة منطقة نجران 60% من مشروع سفلتة الشوارع الفرعية بمخططات شرق المطار بتكلفة إجمالية تقدر بـ 48.073.410 ريالات .

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش أن نسبة الإنجاز في أعمال المشروع بلغت 60%، ويجري العمل حالياً على استكمال الأعمال المتبقية، مبيناً أن المشروع عبارة عن أعمال تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الفرعية بمخططات شرق المطار شملت “حي الجامعة ومخطط ج ومخطط د “.