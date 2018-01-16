” جدوى ريت الحرمين ” يصرف أرباح مالكي الوحدات بواقع 2.6%

علي القحطاني (صدى):

أكد صندوق ” جدوى ريت الحرمين ” ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي الوحدات عن النصف الثاني لعام 2017، ابتداءً من الأربعاء 24 يناير 2018.

وأعلن الصندوق أن الأرباح الموزعة على المالكين عن النصف الثاني لـ2017 ستكون بواقع 2.6%، على أن يتم إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للملاك المستحقين للأرباح بإغلاق يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.

وأضافت أنه يتم توزيعها على المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون في جميع البنوك المحلية بالمملكة بواقع 0.26 ريال للوحدة الواحدة.

كما أوضحت أن البنك السعودي الفرنسي سيتولى عملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حسابتهم.