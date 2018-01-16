إعلان تفاصيل القروض السكنية المدعومة للعسكريين قبل نهاية الربع الأول

عادل الحربي(صدى):

أشاد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بدور القيادة الرشيدة في قطاع الإسكان الموجهة للعسكريين الذين مازالوا في الخدمة والمسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتضمن الأمر السامي تخصيص أكثر من 21 مليار ريال لمبادرة القروض السكنية المدعومة للعسكريين، وذلك بالعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة للانتهاء من الإجراءات؛ ليتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة كافة قبل نهاية الربع الاول للعام المالي 2018.