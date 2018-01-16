العنقري: ليس هناك مشكلة في فحص الحساب الختامي للدولة

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة، أن الديوان يراجع الحساب الختامي للدولة بكل المساحة المطلوبة لهذه المراجعة، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في عملية الفحص.

وأشار ” العنقري ” ، إلى أن هناك تعاون بين الديوان ووزارة المالية في هذا الشأن، مؤكداً أن المراجعة تتم بكل طاقة العمل ما ينسجم مع التوجيهات السامية.

وفي سياق آخر، أعلن أن الاتفاق الذي تم توقيع بين الديوان ونظيره الإماراتي، أمس الإثنين، شمل في بنوده تضافر وتكامل الجهود بين الديوانين.