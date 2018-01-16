الاتحاد يحاول كسب ود ” الفيفا ” لرفع حظر التسجيل..والقرار خلال 48 ساعة
مازالت إدارة الاتحاد تسعى بكافة الطرق؛ لرفع حظر التسجيل عن النادي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بجانب دعم هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم لإدارة النادي.
ويحاول ” العميد ” كسب ود الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، لإقناعهم برفع الحظر، في ظل مرور النادي بأزمة الابتعاد عن المنافسة في إطار بطولة دوري المحترفين.
وكشف مصدر أنه سيم تحديد مصير الاتحاد وإمكانية رفع الحظر خلال 48 ساعة قادمة.
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 3 ساعات
يارب العباد وفق الاتحاد