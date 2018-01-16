الاتحاد يحاول كسب ود ” الفيفا ” لرفع حظر التسجيل..والقرار خلال 48 ساعة

نواف السالم(صدى):

مازالت إدارة الاتحاد تسعى بكافة الطرق؛ لرفع حظر التسجيل عن النادي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بجانب دعم هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم لإدارة النادي.

ويحاول ” العميد ” كسب ود الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، لإقناعهم برفع الحظر، في ظل مرور النادي بأزمة الابتعاد عن المنافسة في إطار بطولة دوري المحترفين.

وكشف مصدر أنه سيم تحديد مصير الاتحاد وإمكانية رفع الحظر خلال 48 ساعة قادمة.