91 % من العاطلين لم يحصلوا على برامج تدريبية للتأهيل لسوق العمل

علي القحطاني (صدى):

أظهرت بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث 2017، أن 91% من العاطلين عن العمل داخل المملكة لم يتلقوا برامج تدريبية لتأهيلهم للعمل.

وبلغت نسبة العاطلين من طالبات الجامعات 80%، بينما بلغت نسبة العاطلين بين سن 20 : 29 عام، 70%، كما بلغت نسبة العاطلين الحاصلين على مؤهلات الدبلوم فيما أقل 60%.

وذكرت نشرة سوق العمل أن الأسباب الرئيسية وراء هذه النسبة من عاطلين هي عدم توافر البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن افتقار المهارات.