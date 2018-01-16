رقم قياسي لمبيعات ” فولكس فاجن ” خلال عام 2017

واشنطن(صدى):

ضربت مبيعات موديلات ” فولكس فاجن ” رقما قياسيا، بارتفاع إلى 6.23 مليون سيارة في 2017؛ بسبب زيادة الطلب في الأمريكتين والصين، رغم الانخفاض في مبيعات غرب أوروبا.

وأعلنت ” فولكس فاجن ” أن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 4.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 6.23 مليون سيارة، يرجع إلى توسع إنتاجها للسيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تشمل ” أطلس ” و ” تيرامونت “.

ولم تؤثر فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل التي اكتشفت في سبتمبر عام 2015 وكلفت المجموعة غرامات بمليارات الدولارات، على شعبية صناعة السيارات لدى المستهلكين.