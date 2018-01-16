نادي النصر يعلن عن الأجهزة الإدارية الجديدة خلال ساعات

ماجد محمد(صدى):

تُعلن إدارة فريق النصر، عن الأجهزة الإدارية الجديدة التي ستعمل مع المدير الرياضي التنفيذي للنادي سعود الحمالي خلال الفترة المقبل، وذلك خلال 24 ساعة قادمة.

ومن المنتظر أن تسدد الإدارة رواتب اللاعبين المتأخرة هذا الأسبوع أو مع بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وفي سياق آخر، يشارك المدافع الجديد عبدالرحمن العبيد، في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، حيث سيشغل مركز الظهير الأيسر.

وكانت الإدارة قد طلبت من مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، تغيير الأداء الفني للفريق خلال المباراتين المقبلتين أمام التعاون والهلال.