بعد حركتها العدائية تجاه الإمارات.. خسائر فادحة في بورصة قطر وتوقعات باستمرارها

طلال الضوي(صدى):

سجلت البورصة القطرية، خلال تعاملات أمس الاثنين، خسائر بالغة، مسجلة أكبر هزيمه لها منذ بداية أزمتها ومقاطعة الدول العربية لها.

وشهدت بورصة قطر انسحاب واسع النطاق من قبل المستثمرين الأجانب، عقب اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين صباح أمس، ما أثر بالسلب على التعاملات.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية بنسبة 2.5% ما أثر على التعاملات في الإغلاق؛ مع توقعات من قبل عدد من الخبراء الاقتصاديون باستمرار انخفاض مؤشر البورصة القطرية في اليوم التالي، في ظل تواصل الإدانات الدولية للانتهاك القطري وحركتها العدائية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أعلنت، أمس الاثنين، اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين تابعين لها خلال تحليقها في المسارات الدولية والمدنية المعتادة، ما عرض حياة الركاب وطاقم الطائرة للخطر.