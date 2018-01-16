11 ألف مواطنة عاملة تقدمن على برنامج ” وصول ” حتى الآن

عادل الحربي (صدى):

بلغ عدد النساء اللاتي تقدمن على برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، 11175 امرأة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، خالد أبا الخيل.

وجدّد ” أبا الخيل ” تأكيده أن البرنامج يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، حيث يؤمن خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين، على أن يتحمل 80% من تكلفة كل رحلة.

وأوضح ” أبا الخيل ” ، أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى عدم وجود علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة.