الجيش اليمني يأسر القيادي الحوثي أبو الزهراء.. ويعزز صفوفه بانضمام جبهات جديدة

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أسر القيادي الحوثي أبو الزهراء ومرافقيه في منطقة ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.

وانضم إلى صفوف الجيش اليمني عدد كبير من أبناء مديرية خب والشعف في الجوف، بالإضافة إلى التحام جبهتي الميمنة والميسرة في سلسلة جبال عليب بالبقع في محافظة صعدة.