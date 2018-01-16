الجيش اليمني يأسر القيادي الحوثي أبو الزهراء.. ويعزز صفوفه بانضمام جبهات جديدة
أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أسر القيادي الحوثي أبو الزهراء ومرافقيه في منطقة ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.
وانضم إلى صفوف الجيش اليمني عدد كبير من أبناء مديرية خب والشعف في الجوف، بالإضافة إلى التحام جبهتي الميمنة والميسرة في سلسلة جبال عليب بالبقع في محافظة صعدة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 4 ساعات
زهروا راس ابو زهراء اللعين الخبيث
الرافضي ابو الزهراء
حطو ع راسه مزهريات ودفنوة حي
بعد ان تذكرونه بلبن امه اللي رضعته
الغاوي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 ساعات
كفوووو ياابطال الجيش اليمني عليكم بالروافض ومن دار في فلكهم علقووو من اذانيه خلوه يقول المستخبي من الالغام والعناصر الله يقويكم