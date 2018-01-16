بعد فشل صفقة ” بن شرقي ” .. الهلال يتفاوض لضم لاعبين من أمريكا الجنوبية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن سعي إدارة الهلال للحصول على خدمات لاعبين من أمريكا الجنوبية، أحدهما لاعب وسط والأخر مهاجم، بعد فشل صفقة ” بن شرقي “.

وقالت المصادر إنه بدأ بالفعل التفاوض للحصول على خدمات اللاعبين، موضحة أن أحدهما برازيلي، والأخر أرجنتيني.

وأعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، أمس، عن رفضه لعرض الهلال؛ للحصول على خدمات اللاعب أشرف بن شرقي.

وكان الهلال عرض 3 مليون دولار؛ لضم اللاعب إلى صفوفه، إلا أن رئيس نادي الوداد قدم الشكر إلى إدارة الهلال، موضحًا رغبة الوداد في الاحتفاظ باللاعب.