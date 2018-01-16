الدراما الخليجية تتفوق على المصرية في الاستعدادات للمسلسلات الرمضانية

أماني الغامدي(صدى):

قطعت الدراما الخليجية شوطا كبيرا في تصوير مشاهد أغلب مسلسلاتها ، بينما استعدادات المسلسلات المصرية ما زالت تمضي برتم بطئ.

وبدأت الدراما المصرية في تصوير عدد من المسلسلات من بينها عوالم خفية للفنان عادل إمام ، وطايع للفنان عمرو يوسف ،ومسلسل بني يوسف بطولة النجمة يسرا ومن إنتاج العدل، ومسلسل نجم الصعيد للفنان محمد رمضان وتدور أحداثه حول ضابط صعيدي يخدم في القوات المسلحة ويحبه الجميع وتم نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

وتم أيضا البدء في تصوير مسلسل اختفاء للنجمة نيلي كريم وتجسد شخصية أستاذة جامعة وتتصاعد الأحداث وتتعرض لحادث.