لمساعدة النساء في تعلم قيادة المركبات.. تطبيق يقدمه مبتكرو جدة

نايف السالم(صدى):

اجتازت خمسة تطبيقات جديدة، المرحلة الأولى من تصفيات فرع جوائز الابتكار في التطبيقات الإلكترونية للأفراد، ضمن فعاليا مبادرة صناعة التطبيقات في الحديقة الثقافية على واجهة كورنيش جدة الجديد.

وكان من بين تلك التطبيقات، تطبيق جوال يساعد النساء على تعلم قيادة المركبات من الناحية النظرية، حيث يحتوي التطبيق على قسمين هما: القسم التعليمي وقسم الاختبار.

ويتيح التطبيق استخدام الواقع المعزز والذي يساعد في فهم الأجزاء المختلفة للسيارة وطريقة عملها.