توقعات بزيادة الطلب على النفط في 2018.. وتحذير من انسحاب الشركات الروسية

موسكو(صدى):

توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع طفيف في الطلب على النفط خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، على أن يزداد الطلب مع نهاية العام.

وأكد تقرير اقتصادي على احتياج دول منظمة ” أوبك ” والمنتجين خارجها إلى اتفاق على إطار عمل طويل المدى لكبح أي زيادات في الانتاج تؤثر على الأسعار؛ بهدف توازن سوق النفط بنهاية العام في ظل وجود مخزونات إضافية تصل إلى 150 مليون برميل.

ومن جانبها حذرت وكالة بلومبرج من أي خروج مفاجيء من اتفاق أوبك ما يهدد بانخفاض الأسعار خلال العامي الجاري والمقبل، حيث أعربت عدد من الشركات الروسية عن رغبتها في الخروج من الاتفاق بالرغم من تلميح وزير النفط الروسي إلى عدم عودة السوق إلى التوازن وإمكانية الحاجة لتمديد الاتفاق في 2019.