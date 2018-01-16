نورة شنار تلقن أحد المتابعين درسا قاسيا بعد دفاعه عن جرائم العثمانيين

عادل الحربي(صدى):

هاجمت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم الثلاثاء، أحد النشطاء عقب دفاعه عن الدولة العثمانية، واصفها بأعظم دولة إسلامية امتد لـ 600 عامًا، تميزت بالعزة والسيادة.

وعلقت ” شنار ” على تغريدة الناشط بقولها: ” تصحيح أربعمائة عام والعجم العثمانيين كانوا يتفننون في تعذيب مسلمي العرب و تقودهم لحروب لا فائدة منها سوى النيل منهم واستخدامهم سلاح .لن نطمس جرائم فخر الدين باشا سفاح العرب ” .

وتابعت : ” .. أي سيادة تتحدث عنها التي كانت في عز للاسلام والمسلمين العرب كانوا يركعون ذل وأهانة للعجم الاتراك .! ” .