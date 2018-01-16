نورة شنار تلقن أحد المتابعين درسا قاسيا بعد دفاعه عن جرائم العثمانيين
هاجمت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم الثلاثاء، أحد النشطاء عقب دفاعه عن الدولة العثمانية، واصفها بأعظم دولة إسلامية امتد لـ 600 عامًا، تميزت بالعزة والسيادة.
وعلقت ” شنار ” على تغريدة الناشط بقولها: ” تصحيح أربعمائة عام والعجم العثمانيين كانوا يتفننون في تعذيب مسلمي العرب و تقودهم لحروب لا فائدة منها سوى النيل منهم واستخدامهم سلاح .لن نطمس جرائم فخر الدين باشا سفاح العرب ” .
وتابعت : ” .. أي سيادة تتحدث عنها التي كانت في عز للاسلام والمسلمين العرب كانوا يركعون ذل وأهانة للعجم الاتراك .! ” .
سراديب[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 4 ساعات
ومازالت المسلسلات التركيه تغزو عالمنا العربي وسياحنا بكل عطله لديهم قائمون
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات
الدولة العثمانية كانت تريد ابادة العرب حتى وصل بها الاجرام أن سلطت سفاح اسمه الجزار ليفني سلالة النبي صل الله عليه وسلم
ووصل بأن غيرت بعض العشائر الموجودة من سلالة النبي بالشام انذاك غيرت اسم قبيلتها خوفاً من بطش المجرم الجزار
الزيادنة وهم من الاشراف قدموا من الحجاز ومنهم الأمير ظاهر العمر الزيداني الذي حكم عكا وحوران وشمال الأردن من عام 1730 وحتى عام 1805 ولكن الحكومة العثمانية قاتلتهم وامرت الجزار بإبادة الزيادنة من بلاد الشام خوفا من امتداد الامارة الزيادنة واستقلالها، فتفرقوا في البلاد وأخذوا يغيرون اسماءهم تخفيا من الجزار وجيشه الذي ارتكب ابشع المجازر في قتل الزيادنة واعوانهم.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 2 ساعتين
كتب امهات التاريخ
لا ترحم احد ؟؟؟