أهمية استشارة الطبيب عند حدوث التهاب اللثة

متابعات(صدى):

يطلق على التهاب اللثة اسم مرض اللثة، ويحدث بسبب تراكم الجراثيم في الفم، وإذ لم يعالج الأمر بشكل سريع قد يؤدي إلى فقدان الأسنان بسبب التلف.

ويحتاج التهاب اللثة استشارة الطبيب فور حدوث الأعراض الأولية كنزيف في اللثة واحمرار وتورم اللثة وضمور اللثة وتخلخل الأسنان ، وتحدث كل هذه الأعراض غالبا أثناء تنظيف الأسنان.

ويحدث الآم في الأسنان عند تناول الطعام كما يحدث رائحة كريهة للفم.