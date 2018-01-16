اللائحة التنفيذية تعلن تعديل اشتراكات رسوم الغرف التجارية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الجديد، ضرورة تعديل اشتراكات رسوم الغرف التجارية وفقا لعدد العمالة في المنشآت المختلفة.

وأوضحت اللائحة رسوم اشتراك المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن خمسة موظفين ويقل رأسمالها عن مليون ريال، حيث بلغ ألف ريال سنويا.

كما أشارت أن المنشآت التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال يبلغ رسومها 1500 ريال، والمنشآت التي تتراوح عمالتها من 5 إلى 20 برأس مال أقل من مليون ريال تبلغ رسومها 1500 ريال أيضا، بينما التي يزيد رأسمالها على مليون ريال تقدر رسومها السنوية 2000 ريال.

وبلغت رسوم المنشآت التي يترواح عمالتها بين 21 إلى 499 عاملا ورأسمالها أقل من مليون ريال فتدفع 2500 ريال، فيما التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال فتبلغ رسومها 3000 ريال، بينما تدفع المنشآت أكثر من 5000 عامل رسوم اشتراك موحدة ومقدرة بعشرة آلاف ريال.

وتقدر الاشتراكات قبل التعديل المقترح بمعدل 10 آلاف ريال للفئة الممتازة و 5 آلاف للدرجة الأولى وعادة ما تكون للشركات المساهمة والبنوك والمقاولون المصنفون درجة أولى، أما الدرجة الثانية فكانت اشتراكاتها ألفي ريال والثالثة 800 ريال والرابعة 300 ريال.